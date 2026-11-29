فازت اللبنانيتان ماريا نقوزي وريم مروه مناصفة بجائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم "غضب" للمخرج رامي قديح، خلال ختام الـ23 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مساء السبت.

وذهبت النجمة الذهبية إلى الفيلم الكاميروني "بيت الريح"، أول عمل روائي للمخرج أوجست برنار كويمو يانجو. ويروي قصة أم تحاول الحفاظ على تماسك أسرتها بعد هجرة أبنائها إلى ، فتشجعهم على بناء منازل في الكاميرون أملاً في عودتهم ولمّ شمل العائلة.

ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة الممثلة ماريون كوتيار، جائزتها الخاصة للفيلم المكسيكي "فتيات حزينات" لفرناندا توفار، فيما نال الكونغولي رافيكي فاريالا جائزة الإخراج عن "فتى الكونغو". وحصل الهايتي بيونار كيرفنس مونتو على جائزة أفضل أداء رجالي عن فيلم "ماري مادلين".

وشهدت الدورة تكريم الممثل الأميركي جيف غولدبلوم، والممثل والمخرج الأميركي جون تورتورو، والممثل والموسيقي يونس ميكري.