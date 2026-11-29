فاجأ اللاعب اللبناني لكرة الطائرة عقل مذيعة الـ" " بمقلب، بعدما أخبرها بأنها الحلقة الأخيرة لمتابعة الـ"فولي بول" في ، وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن البطولة.

وردّت أشقر قائلة: "ما كنا بدنا نسمع هيدا الشي"، قبل أن يكشف بو عقل أنه يمزح معها، لتعلّق: "شو سئيل".