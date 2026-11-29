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فاجأ اللاعب اللبناني لكرة الطائرة بول بو عقل مذيعة الـ"mtv" رانيا زيادة أشقر بمقلب، بعدما أخبرها بأنها الحلقة الأخيرة لمتابعة أخبار الـ"فولي بول" في لبنان، وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن البطولة.
وردّت أشقر قائلة: "ما كنا بدنا نسمع هيدا الشي"، قبل أن يكشف بو عقل أنه يمزح معها، لتعلّق: "شو سئيل".
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)