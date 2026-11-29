أصدر بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن بحق المتهم بالاعتداء على الفنان الكوميدي العربي المازني، وصديق الفنان المتهم بالامتناع عن تقديم النجدة وعدم طلب الإسعاف له، بحسب معلومات صحفية. Advertisement

وكان المازني قد تعرّض لاعتداء عنيف في منطقة الزهروني، خلّف إصابات بليغة استدعت نقله سريعاً إلى أحد مستشفيات العاصمة وإيواءه بقسم الإنعاش الطبي.

وتمكّنت الشرطة العدلية بالسيجومي من توقيف المتهم الرئيسي فجر الخميس إثر مداهمة أمنية، وأقرّ خلال الأبحاث الأولية باعتدائه على الفنان.

وتتواصل التحقيقات في انتظار نتائج الفحوص الفنية لتسجيلات كاميرات المراقبة قرب مكان الاعتداء، إلى جانب التقارير الطبية، والاستماع إلى شهادة المازني فور تحسّن حالته.