أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسلسل "عنبر الموت"، بطولة ، بعد عرض حلقاته الأولى على منصة "MBC شاهد"، معتبرة أنه يسيء إلى المهنة ويشوّه صورة العاملين فيها. Advertisement

وأكدت النقابة في بيان أن حرية الإبداع الفني لا تبرّر الإساءة إلى المهن أو إظهار العاملين بها بصورة سلبية جماعية، مشيرة إلى ما يبذله الممرضون والممرضات يومياً في رعاية المرضى.

في المقابل، رفض الممثل فريد النقراشي والكاتب موقف النقابة، معتبرَين أن تقديم شخصية سلبية في عمل درامي لا يعني الإساءة إلى جميع العاملين في مهنتها، وأن احترام المهن لا يحصّن أصحابها من النقد أو التناول الدرامي.