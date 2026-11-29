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أعلنت نقابة التمريض المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسلسل "عنبر الموت"، بطولة منة شلبي، بعد عرض حلقاته الأولى على منصة "MBC شاهد"، معتبرة أنه يسيء إلى المهنة ويشوّه صورة العاملين فيها.
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وأكدت النقابة في بيان أن حرية الإبداع الفني لا تبرّر الإساءة إلى المهن أو إظهار العاملين بها بصورة سلبية جماعية، مشيرة إلى ما يبذله الممرضون والممرضات يومياً في رعاية المرضى.
في المقابل، رفض الممثل فريد النقراشي والكاتب عمرو محمود موقف النقابة، معتبرَين أن تقديم شخصية سلبية في عمل درامي لا يعني الإساءة إلى جميع العاملين في مهنتها، وأن احترام المهن لا يحصّن أصحابها من النقد أو التناول الدرامي.