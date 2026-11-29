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وتتنوع هذه المقتنيات بين ساعة تلقاها هدية في عيد ميلاده، وأخرى استعان بها هشام جمال من أسرة الفنان لارتدائها في الحفل، إلى جانب حكاية ساعة تخلى عنها عبد الحليم خلال رحلة بهدف شراء آلة موسيقية.ومن أبرز مقتنيات العندليب ساعة نادرة من دار "كوتشينسكي" للمجوهرات في ، أهداها إليه الأمير طلال بن منصور آل بمناسبة عيد ميلاده. وصُنعت الساعة في سويسرا، وتحمل صورة شخصية لعبد الحليم مرتديًا بدلة من تصميم "سمالتو"، ما جعلها هدية ذات طابع خاص توثق صورته.وكُشف عن الساعة ضمن مقتنيات الفنان في آذار 2017، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لرحيله، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمتها تبلغ آلاف الدولارات، من دون وجود تقدير حديث موثق لسعرها.أما الساعة التي أعادت مقتنيات العندليب إلى الواجهة مؤخرًا، فهي من ماركة "بيير كاردان"، وظهر بها هشام جمال خلال احتفالية "GQ الشرق الأوسط" بعنوان Men of the Year 2026، التي أقيمت في سينما راديو بالقاهرة.وقال محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، لـ"إرم نيوز"، إن هشام جمال تواصل معه قبل الحفل وطلب استعارة ساعة من مقتنيات عمه لارتدائها خلال المناسبة، على أن يعيدها بعد انتهائها.وأشار شبانة إلى أنه وافق على الطلب، وعرض عليه ساعتين من مقتنيات العندليب، ليختار جمال ساعة "بيير كاردان"، التي ارتداها خلال الاحتفالية ثم أعادها عقب انتهائها.وأضاف أن جمال هو أول شخصية مشهورة تستعير ساعة من مقتنيات عمه لارتدائها في مناسبة عامة، لافتًا إلى أنه لم يسبق له إعارة هذه المقتنيات لأي شخصية عامة.وتعود الساعة إلى طراز "Pierre Cardin Espace"، وتتراوح أسعار بعض نسخه الكلاسيكية بين 750 و2500 دولار، فيما تحمل القطعة التي امتلكها عبد الحليم قيمة إضافية لارتباطها به.وفي حكاية أخرى تعكس شغف العندليب بالموسيقى، تخلى عن ساعة ثمينة خلال رحلة إلى عام 1975، لشراء آلة موسيقية حديثة، وفق رواية عازف الأورغ مجدي ، عضو الفرقة الماسية.وتعود الواقعة إلى مشاهدة الحسيني جهاز "Moog Synthesizer" في أحد المعارض الباريسية، وإطلاع عبد الحليم على إمكاناته، ما دفع الأخير إلى معاينته وإبداء إعجابه به رغم كلفته المرتفعة.وبحسب الحسيني، قرر العندليب بيع ساعته الثمينة التي اشتراها خلال الرحلة لتوفير ثمن الجهاز، الذي قُدّر بنحو 24 ألف دولار وفق تقارير صحفية.واستخدم الحسيني الآلة لإدخال مؤثرات وأصوات موسيقية جديدة إلى أعمال عبد الحليم، بينها المقدمة الموسيقية لأغنية "نبتدي منين الحكاية"، من ألحان محمد عبد الوهاب.