عاد الجدل مجدداً حول الحالة الصحية للفنان المصري ، في ظل تضارب التصريحات ب

شأن وضعه الصحي بين النفي والتأكيد، وذلك عقب تصريحات جديدة للممثل ، المعروف بقربه من عائلة "الزعيم".

Advertisement

ونفى إصابة إمام بمرض ألزهايمر، مؤكداً موقفاً يتماشى مع نفي عائلته المتكرر لهذه الأنباء، إلا أن الشائعات بشأن تدهور حالته الصحية لا تزال تتجدد من حين إلى آخر.

ويربط مروجو هذه الأخبار بين تلك الشائعات وغياب عادل إمام عن الظهور الإعلامي، وابتعاده عن التصريحات والتعليق على الأحداث، منذ مشاركته في مسلسل "فالنتينو" عام 2020، الذي شكّل آخر أعماله الفنية.

وتشير روايات متداولة إلى أن العائلة تفضل إبقاءه بعيداً عن الأضواء، حفاظاً على صورته الراسخة في ذاكرة الجمهور، بعد مسيرة فنية قاربت نصف قرن، أصبح خلالها أحد أبرز نجوم العربية.ك

وظلت هذه الأنباء في إطار التداول، إلى أن خرج الإعلامي الباز في 16 أيلول 2022، معلناً إصابة إمام بألزهايمر، وقال إنه استقى معلوماته من أشخاص مقربين من العائلة زاروا الفنان واطلعوا على وضعه.

وأثارت تصريحات الباز، التي أدلى بها عبر برنامجه "آخر النهار"، موجة من الجدل، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة في العام التالي، على خلفية تصريحات الفنانة خلال ختام الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، التي حملت اسم عادل إمام.

واتهمت طبر عائلة الفنان بمنعه من الظهور ومغادرة المنزل، مطالبة إياها بإتاحة الفرصة أمامه للتواصل مع جمهوره، وقالت: "لازم عائلته تفرج عنه".

وفي وقت لاحق، عاد كل من الباز وطبر لتوضيح تصريحاتهما والتراجع عنها بصورة أو بأخرى، مؤكدين أن كلامهما لم يكن بقصد الإساءة إلى عادل إمام أو عائلته.