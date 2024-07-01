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طائرات الاحتلال تقصف مركز ابن القيم في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس

Lebanon 24
01-07-2024 | 18:30
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