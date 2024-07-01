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إقالة وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وتعيين كمال مميس أوغلو خلفاً له
Lebanon 24
01-07-2024
|
18:59
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