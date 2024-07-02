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مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توسع خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لتشمل ليبيا وأوغندا بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-07-2024 | 05:18
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