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إعلام مصري: اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية وشريف فاروق وزيرا للتموين (الشرق)
Lebanon 24
02-07-2024
|
10:31
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