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سامي الجميّل: باسيل يدعم أزعور لرفضه فرنجية فقط ومواقفه الأخيرة تُظهر عودة تحالفه مع "الحزب"

Lebanon 24
03-07-2024 | 15:30
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