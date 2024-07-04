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شهيد وعدد من الإصابات معظمهم من الأطفال والنساء في استهداف لمنزل شرق مخيم جباليا (العربي)

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:33
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