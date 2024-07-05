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اتحاد دول أميركا الجنوبية يعلن ضم دولة #فلسطين إلى اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بالاتحاد

Lebanon 24
05-07-2024 | 18:00
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