ميقاتي: في خلال جولتي الاسبوع الفائت في الجنوب زرت اولا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الامني واستمعت الى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لاي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية

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