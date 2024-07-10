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نصرالله: لن نتسامح مع أيّ اعتداء يُمكن أن يُقدم عليه العدوّ الاسرائيلي على جنوب لبنان في حال أوقف الحرب في غزة

Lebanon 24
10-07-2024 | 10:44
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