Advertisement

أخبار عاجلة

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: استمرار المجازر الإسرائيلية يدفعنا للتمسك بمطالبنا في مفاوضات التهدئة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-07-2024 | 13:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن القناة 12 الإسرائيلية: لأول مرة رد حماس على مقترح التهدئة يسمح بالتقدم وهناك أساس للمفاوضات
lebanon 24
11/07/2024 04:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس للجزيرة مباشر: المقاومة صامدة وعملياتها مستمرة وتصريحات جيش الاحتلال تؤكد فشله
lebanon 24
11/07/2024 04:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس للجزيرة مباشر: الميناء البحري في غزة ثبت فشله عمليا والشعب الفلسطيني لن يستسلم
lebanon 24
11/07/2024 04:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس للجزيرة مباشر: جيش الاحتلال همجي يقوده عنصريون مطلوبون للعدالة وجرائمهم متواصلة
lebanon 24
11/07/2024 04:32:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24