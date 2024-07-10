Advertisement

أخبار عاجلة

الميادين نقلا عن إعلام إسرائيلي: رجال دين مسيحيون يتعرضون للضرب والتنكيل مراراً في شوارع القدس المحتلة في البلدة القديمة من شبان يهود والشرطة تصرف النظر

Lebanon 24
10-07-2024 | 14:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات في غلاف غزة
lebanon 24
11/07/2024 04:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في "كريات شمونة" من دون تفعيل صفارات الإنذار
lebanon 24
11/07/2024 04:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن نتنياهو في جلسة الحكومة: نحن في حرب متعددة الجبهات وفي جبهة الجنوب لدينا هدف وهو لم يتغير (الميادين)
lebanon 24
11/07/2024 04:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات بعد إطلاق مستوطن النار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (شبكة قدس)
lebanon 24
11/07/2024 04:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24