Advertisement

أخبار عاجلة

"بولتيكو": عضو الكونغرس الديمقراطي إيرل بلومينور يرى أن بايدن لا يجب أن يكون مرشح الحزب للرئاسة

Lebanon 24
10-07-2024 | 18:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي يستبعدون احتمال استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح عن الحزب بعد أداء ضعيف في المناظرة الرئاسية
lebanon 24
11/07/2024 04:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة "أن بي سي" الأميركية: بعض الديمقراطيين بدأوا بمطالبة الرئيس جو بايدن بالتنحي حتى يتمكن الحزب من ترشيح آخر للرئاسة
lebanon 24
11/07/2024 04:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": النائب الديمقراطي تشاك تشومر منفتح على التخلص من بايدن في انتخابات عام 2024
lebanon 24
11/07/2024 04:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج كلوني يدعو بايدن للتنحي: "نحتاج إلى مرشح جديد"
lebanon 24
11/07/2024 04:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:54 | 2024-07-10
19:42 | 2024-07-10
19:30 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
19:00 | 2024-07-10
18:45 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24