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وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على إبرام اتفاق حدودي بري بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
11-07-2024 | 01:16
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