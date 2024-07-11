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نائب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي: يجب أن نكون قادرين على مواجهة جبهتين بشكل متزامن وأن نفهم أن هذه الحروب ستكون طويلة
Lebanon 24
11-07-2024
|
02:17
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