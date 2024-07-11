Advertisement

أخبار عاجلة

بدران: عهدنا ان تكون هذه المحطة المضيئة البداية لكي يبقى لبنان منارة الشرق

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: حرب غزة علمتنا مستوى جديدا من المأساة والقسوة لكننا جميعا قلقون من أنها قد تكون مجرد البداية
lebanon 24
11/07/2024 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشيعي: المواجهة تكون بالتلاقي على المصلحة اللبنانية العليا
lebanon 24
11/07/2024 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هنا شباب يناضلون بالعلم والبحث والتخصص وفي كل لبنان شابات وشباب هم ابناء مجد الوطن الذي نؤمن بأنه سيكون اصلب وسيبقى اقوى
lebanon 24
11/07/2024 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التربية عباس الحلبي: نستطيع القول ان الجامعة ستكون مؤسسة منتجة وتتخطى كل الصعوبات الموجودة في لبنان
lebanon 24
11/07/2024 12:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-07-11
04:37 | 2024-07-11
04:32 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
03:58 | 2024-07-11
03:57 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24