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الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 30 جثة ملقاة بمناطق في شوارع مدينة غزة

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:27
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