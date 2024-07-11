Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": من المشكوك فيه ما إذا كانت إسرائيل ستتمكّن من القتال في لبنان

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الاسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض مسيرة أطلقت من #لبنان وانفجرت في قضاء الناصرة شمال إسرائيل
lebanon 24
11/07/2024 12:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن يديعوت أحرونوت: أكثر من 2000 إسرائيلي يجوبون تل أبيب في مظاهرة تدعو لإبرام صفقة أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو
lebanon 24
11/07/2024 12:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتهاء "القتال العنيف" في غزة.. صحيفة أميركيّة: إسرائيل ستكون في وضع أفضل لغزو لبنان
lebanon 24
11/07/2024 12:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول "حزب الله" عرض هوكشتاين
lebanon 24
11/07/2024 12:04:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2024-07-11
04:37 | 2024-07-11
04:32 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
03:58 | 2024-07-11
03:57 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24