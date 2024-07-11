الرئيس ميقاتي من مبنى الجامعة اللبنانية الفنار: نلتقي للإعلان عن افتتاح مصنع للإلكترونيات في جامعتنا الوطنية إنها خطوة رائعة تترافق مع الجهود التي قامت بها الجامعة خلال فترة قصيرة

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