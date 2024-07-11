ميقاتي: افتتاح هذا المصنع يأتي ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة اللبنانية ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية المؤمن بقدرة الشباب في الوطن العربي وفي لبنان

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