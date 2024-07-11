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"معاريف": هناك تقدم في المحادثات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
11-07-2024 | 03:49
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