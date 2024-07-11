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إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن انفجار طائرة بدون طيار في منطقة كابري بالجليل الغربي وسقوط عدد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة
Lebanon 24
11-07-2024
|
04:32
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