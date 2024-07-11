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"حزب الله": سرب مسيرات هاجم مقر قيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري وحققنا إصابة مباشرة

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:37
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