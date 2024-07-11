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هآرتس: التحقيق مع مسؤول كبير في مكتب بن غفير بعد تحقيق صحفي كشف أنه كان يوزع تراخيص حمل السلاح بشكل غير قانوني

Lebanon 24
11-07-2024 | 06:35
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