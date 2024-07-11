Advertisement

أخبار عاجلة

الإذاعة الإسرائيلية: القصف الأخير من لبنان أسفر عن أضرار كبيرة في بلدة الكابري في الجليل الأعلى

Lebanon 24
11-07-2024 | 06:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو مناطق في الجليل الغربي دون إصابات أو أضرار (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2024 17:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه علما في الجليل الأعلى واعتراض بعضها
lebanon 24
11/07/2024 17:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن إخلاء بلدة الجش في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان (الحدث)
lebanon 24
11/07/2024 17:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دفعة كبيرة من الصواريخ أطلقت قبل قليل من لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى (الجزيرة)
lebanon 24
11/07/2024 17:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:48 | 2024-07-11
10:34 | 2024-07-11
10:09 | 2024-07-11
10:05 | 2024-07-11
10:02 | 2024-07-11
09:53 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24