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برنامج الأغذية العالمي: انهيار نظام الصحة العامة والافتقار إلى الوسائل المستدامة للحصول على الغذاء يعرض حياة عدد لا يحصى من أطفال غزة للخطر

Lebanon 24
11-07-2024 | 07:33
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