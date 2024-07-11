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القائم بأعمال وزير خارجية إيران: طهران تجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي عبر سلطنة عمان (رويترز)

Lebanon 24
11-07-2024 | 08:29
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