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الدفاع المدني في غزة: أكثر من 85% من المباني السكنية بحي الشجاعية غير قابلة للسكن

Lebanon 24
11-07-2024 | 08:40
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