وكالة الأنباء الفلسطينية: انتشال جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين

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