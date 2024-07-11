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فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا تتفق على تطوير صواريخ كروز طويلة المدى (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:05
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