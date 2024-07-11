Advertisement

أخبار عاجلة

المجلس الإقليمي للجولان: اندلاع حريق جراء سقوط صواريخ أطلقت من سوريا جنوبي الجولان دون تفعيل إنذار (العربي)

Lebanon 24
11-07-2024 | 16:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام اسرائيلية: اندلاع حريق كبير جراء سقوط صواريخ شمال الجولان (الجزيرة)
lebanon 24
12/07/2024 03:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ديعوت أحرونوت: رصد إصابات مباشرة لأهداف في الجولان جراء سقوط طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
12/07/2024 03:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 4 مصابين جراء اندلاع النيران في صفد عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
12/07/2024 03:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في "يفتاح" بالجليل الأعلى من دون إنطلاق صفارات الإنذار واندلاع حريق
lebanon 24
12/07/2024 03:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-07-11
19:10 | 2024-07-11
19:09 | 2024-07-11
19:08 | 2024-07-11
19:01 | 2024-07-11
19:01 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24