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مصادر "الحدث": إستشهاد القيادي في حماس أسامة نوفل في الغارة الإسرائيلية على خان يونس

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:48
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