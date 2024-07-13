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فلسطين المحتلة: ارتقاء مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل شهيداً في مجزرة مواصي خان يونس

Lebanon 24
13-07-2024 | 12:09
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