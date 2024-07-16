Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة العُمانية: إرتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار قرب مسجد للشيعة في مسقط إلى 6 أشخاص

Lebanon 24
16-07-2024 | 08:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة العمانية: قتلى ومصابون في إطلاق نار في مسقط
lebanon 24
16/07/2024 17:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الألمانية: إطلاق النار على شخص هدد قوات الأمن بعبوة حارقة في هامبورغ
lebanon 24
16/07/2024 17:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
16/07/2024 17:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: عملية إطلاق النار البطولية شرق طولكرم ردّ فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة في غزة والضفة
lebanon 24
16/07/2024 17:03:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2024-07-16
09:25 | 2024-07-16
09:07 | 2024-07-16
07:56 | 2024-07-16
07:35 | 2024-07-16
07:32 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24