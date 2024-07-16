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الجيش الإسرائيلي: إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخا من لبنان على منطقة جبل ميرون ولا إصابات

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:36
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