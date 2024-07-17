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مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقوبة الجماعية التي أنزلت بحق الشعب الفلسطيني (العربي)

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:17
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