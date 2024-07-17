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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تطالب واشنطن بتعهدات بأن لها الحق في الرد على أي انتهاك من قبل "حزب الله" في حال حصول اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
17-07-2024 | 13:58
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