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سكاي نيوز: استشهاد محمد حامد جبارة المسؤول في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية في استهداف سيارة على طريق بلدة غزة في البقاع

Lebanon 24
18-07-2024 | 00:52
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