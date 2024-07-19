Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة مطار دبي: لقد عدنا الآن إلى العمل بشكل طبيعي بعد انقطاع عالمي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران

Lebanon 24
19-07-2024 | 06:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطار دبي يعلن عودة العمل إلى طبيعته بعد خلل تقني عالمي أثر على عمليات التسجيل لبعض شركات الطيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/07/2024 16:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موسى: هناك سفراء ليسوا متواجدين في لبنان في حين أن البعض الآخر تلقى دعوة متأخرة لزيارة المطار ولهذا السبب لم يتواجدوا معنا الآن لكن هناك سفراء لدول أخرى حضروا واطلعوا على آلية العمل
lebanon 24
19/07/2024 16:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف السفينة جرى بواسطة عدد من الصواريخ البالستية وقد أدت العملية إلى إصابتها بشكل مباشر (الميادين)
lebanon 24
19/07/2024 16:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة عالمية تصدم جمهورها بشكل شعرها الطبيعي (صور)
lebanon 24
19/07/2024 16:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:37 | 2024-07-19
09:35 | 2024-07-19
09:30 | 2024-07-19
09:21 | 2024-07-19
09:13 | 2024-07-19
08:06 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24