Advertisement

أخبار عاجلة

النائبان الديمقراطيان غريغ لاندسمان وزوي لوفغرين يطالبان الرئيس بايدن بالتنحي عن سباق الرئاسة (رويترز)

Lebanon 24
19-07-2024 | 13:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلا عن مصادر من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن: كاملا هاريس نائبة الرئيس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/07/2024 04:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مقرب من بايدن: الرئيس لم يتخذ بعد قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي
lebanon 24
20/07/2024 04:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بات أكثر تقبلا للفكرة.. بايدن سينسحب من سباق الرئاسة في الأيام المقبلة!
lebanon 24
20/07/2024 04:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم الديمقراطيون الذين طالبوا بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة
lebanon 24
20/07/2024 04:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:30 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
19:00 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24