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استشهاد 6 فلسطينيين جرّاء استهداف للاحتلال في محيط كلية المجتمع في غزة

Lebanon 24
19-07-2024 | 18:12
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