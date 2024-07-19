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القناة 12 الإسرائيلية: أميركا طلبت من السلطة الفلسطينية تولي إدارة معبر #رفح دون إعلان رسمي

Lebanon 24
19-07-2024 | 19:30
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