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إطلاق نار كثيف من زوارق إسرائيلية باتجاه شواطئ مدينة الزهراء والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:28
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