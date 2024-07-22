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ممثل إسرائيل بمجلس الأمن: ميناء الحديدة يستخدم لأغراض عسكرية وبالتالي يصبح هدفا مشروعاً (الجزيرة)

Lebanon 24
22-07-2024 | 16:17
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