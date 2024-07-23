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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انفجار عدد من المسيّرات في منطقة جبل ميرون كما تم رصد سقوط صواريخ في منطقتي كريات شمونه ومرغليوت
Lebanon 24
23-07-2024
|
09:12
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